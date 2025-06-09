Врач рассказал, может ли алкоголь предотвратить отравление

Использовать алкоголь для нейтрализации токсинов в качестве средства профилактики отравления не стоит, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Пищевыми токсикоинфекциями или, по простому отправлениями, называются острые инфекционные заболевания, вызванные токсинами условно-патогенных микроорганизмов, накопившимися в пище.

«Алкоголь не убивает все бактерии, не нейтрализует уже образовавшиеся токсины. Он может только ухудшить состояние пациента, потому что вызывает обезвоживание. Лучше использовать другие методы профилактики отравлений: не оставлять еду вне холодильника дольше двух часов, тщательно мыть руки, фрукты и овощи и избегать уличной еды с майонезом», – рассказал Карпенко.

По его словам, смысла в таких профилактических мерах, как распитие алкоголя, нет также потому, что если вы съели «опасный» продукт, это еще не значит, что вы отравитесь.

«Многое зависит от дозы токсина/бактерий в съеденной порции, состояния иммунной системы (дети, пожилые и люди с хроническими болезнями болеют чаще), кислотности желудка (при пониженной кислотности риск выше), микрофлоры кишечника, особенностей генетики», — заключил Карпенко.

Ранее врач назвал топ-5 продуктов, которыми россияне травятся чаще всего.