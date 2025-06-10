Новосибирских экс-полицейских оправдали по делу об убийстве школьницы

Суд в Новосибирске оправдал экс-полицейских по делу об убийстве школьницы

Новосибирский областной суд оправдал экс-полицейских Усть-Таркского района Евгения Бартоломея и Максима Кудрявцева по делу об убийстве школьницы в 2010 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Оправдать за неустановлением событий преступления. Признать право на реабилитацию», — постановил суд.

Речь идет о происшествии 15-летней давности — в 2010 году 15-летняя девочка Наташа Матюхина погибла, возвращаясь домой. Следствие считало, что школьницу сбили на автомобиле пьяные полицейские, которые уволились почти сразу после смерти девочки.

Как писала Baza, главными подозреваемыми по делу были Бартоломей и Кудрявцев, которые якобы рассказали о случившемся майору полиции Александру Кунцу. Утверждалось, что они втроем добили девочку и спрятали тело. Мужчин арестовали в августе 2023 года.

Ранее в Новосибирске завели дело после нападения на журналистов.