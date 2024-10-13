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В Новосибирске начался суд по делу пропавшей 14 лет назад девочки

Новосибирский суд начал рассматривать дело пропавшей 14 лет назад девочки

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Shutterstock

Новосибирский областной суд начал рассматривать дело пропавшей 14 лет назад Наташи Матюхиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2010 году школьница пошла на дискотеку вместе со своей подругой, после чего зашла к ней в гости. Возвращавшись домой, девочка пропала. Родители обращались в полицию, но расследование начинали и прекращали несколько раз. В результате дело закрыли.

Среди подозреваемых были сотрудники полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также начальник участковых ПДН (инспекции по делам несовершеннолетних) Александр Кунц. По версии следствия, они сбили девочку на машине, а Кунц помог замести следы.

В 2023 году расследование неожиданно возобновили, а в июле 2024 дела передали в суд. Троих подозреваемых задержали, они свою вину не признают.

Следующее заседание назначено на 28 ноября, на нем допросят единственную свидетельницу.

Ранее в Кузбассе завели уголовное дело после исчезновения девочки.

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