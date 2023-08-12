В Сибири 13 лет назад пропала школьница. Ее могли сбить, добить и закопать пьяные милиционеры

В деле полицейских из Новосибирской области, подозреваемых в убийстве 15-летней Наташи Матюхиной, появился новый эпизод. По данным СМИ, в 2013 году двое сотрудников МВД до смерти избили мужчину, а потом сами расследовали его гибель. 10 лет назад причины его смерти определили как «естественные». За три года до этого один из замешанных в деле милиционеров помогал убивать девочку, попавшую под колеса автомобиля пьяных полицейских из местного отделения. «Газета.Ru» собрала подробности дела «оборотней в погонах».

Сами убили и сами расследовали

В деле пропавшей в 2010 году 15-летней Наташи Матюхиной появился еще один эпизод убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фигуранты дела о смерти девочки, попавшей под колеса автомобиля сотрудников МВД, также подозреваются в убийстве мужчины – жителя Усть-Тарского района Новосибирской области Владимира Поторокина.

Заявление о его пропаже подала сестра в 2013 году. Опрашивал ее майор Алексей Бороздин, который не передал результаты в Следственный комитет. Вскоре тело Владимира нашли, и полицейские заявили, что он умер по естественным причинам. Дело об убийстве возбуждать не стали, однако сейчас, спустя 10 лет, причину смерти пересмотрели.

Издание отмечает, что Бороздин мог убить Владимира вместе с майором полиции Александром Кунцем. Следствие утверждает, что в феврале 2013 года – Бороздин и Кунц, которого подозревают также в убийстве Наташи в 2010 году, сговорились и забили Поторокина.

Кунц после двух убийств дослужился до должности руководителя подразделения по делам несовершеннолетних. Бороздин на момент убийства Поторокина был главой управления угрозыска.

Дело Матюхиной

Наташа Матюхина пропала в начале весны 2010 года в отдаленном селе Яркуль Новосибирской области. Как сообщала местная KP.RU, в тот вечер девочка возвращалась из сельского дома культуры с подружкой:

«Вечером молодежь собирается в этом клубе, к тому же Наташа ходила на кружки какие-то. В тот вечер в клубе дежурил участковый», — рассказал журналистам родственник девочки.

Затем Наташа на пару часов зашла в гости к подруге. Вечером пошла домой, подруга ее проводила до середины пути, до дома оставалось 300 метров. Девочки попрощались, подруга вернулась домой, а Наташа пропала.

Первые три дня ее семья искала дочь самостоятельно, и лишь на четвертые сутки обратилась в полицию.

Более десяти лет девочка считалась пропавшей без вести. Подозреваемой в деле была подруга Наташи, но никаких улик против нее не было и расследование остановилось. Но в апреле 2023 года отделение полиции «Усть-Таркское» вновь разместило ориентировку в соцсетях.

«Вообще, это какая-то мистика. Куда она могла уйти? Здесь в деревне ничего не скроешь. Конечно, хочется, чтобы расследование продвинулось. Чтобы нашли хоть что-то. 13 лет вся наша семья в неизвестности!» — приводит газета слова одного из родственников Наташи.

В начале августа 2023 года Baza сообщала, что следствие пришло к выводу, что Наташа Матюхина была жива после того, как попала под колеса машины пьяных полицейских.

«[Они] добили девочку и спрятали тело. <…> Через 13 лет следователи установили двух бывших сотрудников милиции — помощника начальника ОВД Максима Кудрявцева и оперуполномоченного Евгения Бартоломея — которые уволились почти сразу после пропажи Матюхиной», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Бартоломей и Кудрявцев рассказали об инциденте Александру Кунцу. В итоге они втроем добили девочку и спрятали тело.

31 июля Кунцу, Бартоломею и Кудрявцеву предъявили обвинение в убийстве, похищении человека и нарушении ПДД.

1 августа Центральный суд Новосибирска арестовал фигурантов громкого дела о школьнице. Бартоломей, Кудрявцев и Кунц отправлены в следственный изолятор до 18 сентября.