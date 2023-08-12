В Сибири 13 лет назад пропала школьница. Ее могли сбить, добить и закопать пьяные милиционеры

Сами убили и сами расследовали
В деле пропавшей в 2010 году 15-летней Наташи Матюхиной появился еще один эпизод убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Фигуранты дела о смерти девочки, попавшей под колеса автомобиля сотрудников МВД, также подозреваются в убийстве мужчины – жителя Усть-Тарского района Новосибирской области Владимира Поторокина.
Заявление о его пропаже подала сестра в 2013 году. Опрашивал ее майор Алексей Бороздин, который не передал результаты в Следственный комитет. Вскоре тело Владимира нашли, и полицейские заявили, что он умер по естественным причинам. Дело об убийстве возбуждать не стали, однако сейчас, спустя 10 лет, причину смерти пересмотрели.
Издание отмечает, что Бороздин мог убить Владимира вместе с майором полиции Александром Кунцем. Следствие утверждает, что в феврале 2013 года – Бороздин и Кунц, которого подозревают также в убийстве Наташи в 2010 году, сговорились и забили Поторокина.
Кунц после двух убийств дослужился до должности руководителя подразделения по делам несовершеннолетних. Бороздин на момент убийства Поторокина был главой управления угрозыска.
Дело Матюхиной
Наташа Матюхина пропала в начале весны 2010 года в отдаленном селе Яркуль Новосибирской области. Как сообщала местная KP.RU, в тот вечер девочка возвращалась из сельского дома культуры с подружкой:
«Вечером молодежь собирается в этом клубе, к тому же Наташа ходила на кружки какие-то. В тот вечер в клубе дежурил участковый», — рассказал журналистам родственник девочки.
Затем Наташа на пару часов зашла в гости к подруге. Вечером пошла домой, подруга ее проводила до середины пути, до дома оставалось 300 метров. Девочки попрощались, подруга вернулась домой, а Наташа пропала.
Первые три дня ее семья искала дочь самостоятельно, и лишь на четвертые сутки обратилась в полицию.
Более десяти лет девочка считалась пропавшей без вести. Подозреваемой в деле была подруга Наташи, но никаких улик против нее не было и расследование остановилось. Но в апреле 2023 года отделение полиции «Усть-Таркское» вновь разместило ориентировку в соцсетях.
«Вообще, это какая-то мистика. Куда она могла уйти? Здесь в деревне ничего не скроешь. Конечно, хочется, чтобы расследование продвинулось. Чтобы нашли хоть что-то. 13 лет вся наша семья в неизвестности!» — приводит газета слова одного из родственников Наташи.
В начале августа 2023 года Baza сообщала, что следствие пришло к выводу, что Наташа Матюхина была жива после того, как попала под колеса машины пьяных полицейских.
«[Они] добили девочку и спрятали тело. <…> Через 13 лет следователи установили двух бывших сотрудников милиции — помощника начальника ОВД Максима Кудрявцева и оперуполномоченного Евгения Бартоломея — которые уволились почти сразу после пропажи Матюхиной», — говорится в сообщении.
По версии следствия, Бартоломей и Кудрявцев рассказали об инциденте Александру Кунцу. В итоге они втроем добили девочку и спрятали тело.
31 июля Кунцу, Бартоломею и Кудрявцеву предъявили обвинение в убийстве, похищении человека и нарушении ПДД.
1 августа Центральный суд Новосибирска арестовал фигурантов громкого дела о школьнице. Бартоломей, Кудрявцев и Кунц отправлены в следственный изолятор до 18 сентября.