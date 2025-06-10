На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция в Лос-Анджелесе заметила среди протестующих провокаторов

Министр Ноэм заявила, что в Лос-Анджелесе замечены профессиональные провокаторы
close
Daniel Cole/Reuters

В Лос-Анджелесе среди протестующих из-за миграционной политики замечены профессиональные провокаторы. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

«Людям платят за это, вы можете проследить за их поведением. Они в толпе протестующих подают друг другу знаки, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне. Такое уже случалось раньше, мы положим этому конец и привлечем к ответственности каждого», — сообщила Ноэм.

При этом глава американского МВД не уточнила, кто занимается организацией и финансированием беспорядков, охвативших Лос-Анджелес.

До этого в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, начались погромы, в которых участвуют люди, протестующие против миграционной политики Белого дома.

По данным журналистов, около 07:00 мск (21:00 по местному времени) участники протестов, которых ранее разогнали полицейские, снова собрались вместе и атаковали близлежащие магазины.

Ранее в Лос-Анджелесе полицейские и нацгвардейцы начали стрелять резиновыми пулями в протестующих.

Все новости на тему:
Протесты в Лос-Анджелесе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами