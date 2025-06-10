Полиция в Лос-Анджелесе заметила среди протестующих провокаторов

В Лос-Анджелесе среди протестующих из-за миграционной политики замечены профессиональные провокаторы. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

«Людям платят за это, вы можете проследить за их поведением. Они в толпе протестующих подают друг другу знаки, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне. Такое уже случалось раньше, мы положим этому конец и привлечем к ответственности каждого», — сообщила Ноэм.

При этом глава американского МВД не уточнила, кто занимается организацией и финансированием беспорядков, охвативших Лос-Анджелес.

До этого в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, начались погромы, в которых участвуют люди, протестующие против миграционной политики Белого дома.

По данным журналистов, около 07:00 мск (21:00 по местному времени) участники протестов, которых ранее разогнали полицейские, снова собрались вместе и атаковали близлежащие магазины.

Ранее в Лос-Анджелесе полицейские и нацгвардейцы начали стрелять резиновыми пулями в протестующих.