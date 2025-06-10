Протестующие в Лос-Анджелесе начали громить магазины

В Лос-Анджелесе, США начались погромы, в которых участвуют люди, протестующие против миграционной политики Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, около 07:00 мск (21:00 по местному времени) участники протестов, которых ранее разогнали полицейские, снова собрались вместе и атаковали близлежащие магазины. Часть протестующих вломилась в торговую точку с суши, а другие стали разрисовывать памятники и объекты инфраструктуры.

Отмечается, что силовики не вмешиваются в происходящее.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными.

Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее сообщалось, что неизвестные начали раздавать защитные шлемы протестующим в Лос-Анджелесе.