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Врач рассказала, почему у молодых начали чаще появляться проблемы с сердцем

Врач Лузина: образ жизни влияет на появление проблем с сердцем у молодых людей
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Shutterstock

Серьезные болезни сердца начали появляться не только у пожилых, но и у молодых людей на фоне их образа жизни. Об этом kp.ru рассказала научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина.

«Все чаще серьезные сердечно-сосудистые заболевания проявляются у людей не только пожилого и старческого возраста, но и в среднем возрасте и даже в более молодых возрастных группах. Причинами этого может быть и наследственный фактор, и тот образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, тут идет речь о питании и физической активности», — пояснила врач.

По ее словам, наиболее сильно на здоровье сердца влияют повышенное давление, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, лишний вес и чрезмерное потребление животных жиров. Чтобы поддерживать здоровье, Лузина порекомендовала выполнять аэробные нагрузки. Например, плавать, гулять или кататься на велосипеде. Кроме того, важно следить за состоянием здоровья сердца и вовремя проходить обследования.

Кардиохирург Джереми Лондон до этого говорил, что неспособность спокойно пройти даже небольшое расстояние без чувства нехватки воздуха, затрудненное дыхание в положении лежа, а также отеки ног указывают на слабое сердце.

Ранее россиянам рассказали о пользе объятий в борьбе с депрессией и болезнями сердца.

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