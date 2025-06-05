Кардиохирург назвал три «красных флага», указывающих на слабое сердце, пишет LADBible.

Кардиохирург Джереми Лондон, имеющий более 25 лет клинического опыта, поделился важными признаками, которые могут указывать на слабое сердце.

Доктор обратил внимание зрителей на три симптома, которые нельзя игнорировать, если человек хочет сохранить здоровье своего сердца. К ним он отнес: одышку при ходьбе – неспособность спокойно пройти даже небольшое расстояние без чувства нехватки воздуха, затрудненное дыхание в положении лежа, а также отеки ног – накопление жидкости в нижних конечностях, которое может быть связано с плохой работой сердца.

По его словам, эти симптомы могут быть признаками различных сердечных заболеваний и должны рассматриваться как тревожные сигналы организма. Чтобы оценить силу сердца, врачи часто используют эхокардиографию – ультразвуковое исследование, при котором датчик помещается на грудную клетку. С помощью этого метода можно измерить так называемую фракцию выброса – процент крови, которое орган выбрасывает при каждом сокращении.

Нормальная фракция выброса составляет от 65% до 70%, уточнил медик. Если этот показатель значительно снижается, это может говорить о развитии сердечной недостаточности или ослаблении мышцы сердца.

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