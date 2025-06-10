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В Эстонии создали петицию против размещения шведских преступников в Тарту

Postimees: жители Эстонии выступили против размещения шведов в тартуской тюрьме
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Ints Kalnins/Reuters

Эстонцы создали петицию против размещения преступников из Швеции в тюрьме города Тарту. Об этом пишет газета Postimees со ссылкой на инициативу.

«Мы, подписавшиеся, считаем, что такое решение [властей] неприемлемо», — говорится в петиции.

Подписанты выражают протест против сдачи в аренду камер тюрьмы под размещение иностранцев, особенно тех, кто осужден за тяжкие преступления, такие как изнасилование. По мнению граждан, это может навредить безопасности Тарту и его имиджу.

Петиция набрала уже 500 подписей. Если инициативу подпишет тысяча человек, ее будет вынужден рассмотреть эстонский парламент.

4 июня стало известно, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде 600 тюремных мест в исправительном учреждении города Тарту. Договор будет подписан этим летом, а после он должен быть одобрен парламентом. Первых шведских заключенных в тюрьме Тарту должны разместить уже весной 2026 года.

Подчеркивается, что Швеция будет платить Эстонии €8,5 тысяч в месяц за человека.

Ранее в Госдуме заявили, что РФ не против восстановления отношений с Эстонией.

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