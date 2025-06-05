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Эстония станет пристанищем для шведских преступников

Швеция арендует у Эстонии 600 мест в тюрьме
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде 600 тюремных мест в исправительном учреждении города Тарту. Об этом сообщает SVT.

По словам председателя комитета по юстиции шведского парламента Хенрика Винге, помещения в эстонской тюрьме будут выглядеть так же, как и в шведских исправительных учреждениях. В тюрьме будет действовать эстонское законодательство, за исключением контактов с внешним миром.

В публикации отмечается, что соглашение по аренде будет подписано этим летом, а после — оно должно быть одобрено парламентом. Первых шведских заключенных в тюрьме Тарту должны разместить уже весной 2026 года.

Подчеркивается, что Швеция будет платить Эстонии 8,5 тысяч евро в месяц за человека.

До этого сообщалось, что парламент Швеции принял поправку к законодательству, которая вводит уголовную ответственность за покупку порнографических материалов с заказным содержанием, в частности, на таких платформах, как OnlyFans.

Ранее в Швеции заявили о возможности аренды мест в тюрьмах за рубежом.

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