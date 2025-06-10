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В Госдуме выступили против создания системы данных обо всех животных

Депутат Бурматов: новая база с данными о животных в России сегодня не нужна
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Shutterstock/Nadezhda Zaitceva

В Общественной палате РФ предложили создать новую систему сбора данных достоверной информации о животных на федеральном уровне. Причем речь идет не только о безнадзорных четвероногих, а обо всех, с кем контактирует человек. Однако, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, эта идея выглядит непонятной. В беседе с 360.ru он заявил, что потребности в создании новой базы данных нет.

Регионы России уже могут самостоятельно вести регистрацию животных, порядка 20 субъектов этим правом пользуются, отметил депутат. По сути, они создают свои системы при необходимости, также есть базы данных у кинологических федераций, в которых содержится информация о миллионах животных. Поэтому непонятно, кому нужна новая база данных, считает парламентарий.

«Что еще нужно? Честно говоря, не очень понятна эта инициатива. Может быть, идея и благая, но мотивация не очень ясна», — заключил Бурматов.

Напомним, в России планируется создать реестр домашних животных, в который будет вноситься информация как о новорожденных, так и о взрослых питомцах. Впоследствии благодаря этой мере можно будет оперативно найти хозяина брошенного животного. Он будет разработан в виде электронной информационной системы, в которую будет вноситься информация о животном — пол, дата рождения, порода, прививки.

Ранее Бурматов призвал защитить животных в зоопарках призвали защитить от идиотов и неадекватов.

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