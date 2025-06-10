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Россиянам рассказали, в каком возрасте организм людей делает резкий скачок старения

Биолог Суркова: организм людей делает резкий скачок старения в 44 года
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Depositphotos

Старение организма людей происходит резкими скачками, один из «пиков старения» выявили в 44 года — задолго до менопаузы, которую раньше считали началом возрастных изменений у женщин. Об этом kp.ru рассказала кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова со ссылкой на исследование американских ученых.

Врач-косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман до этого рассказала газете «Известия», что до 90% видимых возрастных изменений кожи вызвано не естественным старением, а разрушительным действием ультрафиолета.

«Речь идет не о глобальной гормональной перестройке, а о более ранних и глубинных изменениях на молекулярном уровне. Причем, они, судя по всему, универсальны для мужчин и женщин. А менопауза это уже как бы надстройка, возникающая со временем на фоне произошедших изменений», — объяснила Суркова.

По ее словам, примерно в 44 года у людей начинают сбиваться внутренние «таймеры» молекул, которые отвечают за переработку жиров, алкоголя, кофеина и других веществ. Это грозит набором веса, возможными проблемами со здоровьем сердца и не только. В связи с этим биолог призвала пересмотреть питание, больше двигаться и внимательно следить за своим здоровьем тем, кто близок к этому возрасту.

Ученые из США и Франции до этого разработали новый биомаркер, позволяющий оценить не хронологический, а функциональный возраст человека — то есть насколько хорошо организм справляется с задачами, важными для здорового старения. Эта система получила название IC Clock.

Ранее ученые нашли ключ к замедлению старения межпозвоночных дисков.

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