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Ученые нашли ключ к замедлению старения межпозвоночных дисков

Bone Research: энзим SIRT6 играет ключевую роль в защите межпозвоночных дисков
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Ученые из Университета Томаса Джефферсона в США обнаружили молекулу, способную замедлить процесс разрушения межпозвоночных дисков. Исследователи выяснили, что энзим SIRT6 (сиртуин 6) играет ключевую роль в сохранении целостности межпозвоночных дисков, подавляя старение клеток и воспалительные процессы. Работа опубликована в журнале Bone Research.

Межпозвоночные диски — это особые структуры без кровеносных сосудов, которые особенно чувствительны к возрастным изменениям. До сих пор механизмы, запускающие их старение, оставались плохо изученными. Однако SIRT6 уже был известен как защитник тканей костей и хрящей. Новое открытие впервые показало его жизненно важную роль в самих дисках.

Оказалось, что удаление гена SIRT6 в клетках дисков у мышей вызывает раннюю и тяжелую дегенерацию позвоночника. Такие животные к 12 месяцам демонстрировали симптомы, аналогичные изменениям в стареющем человеческом позвоночнике: повреждение ДНК, разрушение коллагеновых волокон, воспаление и клеточное старение.

«SIRT6 действует как генетический регулятор, без которого клетки межпозвоночных дисков быстро теряют функциональность, — объяснил профессор Маккаранд Рисбуд, ведущий автор исследования. — Это запускает целую цепь разрушительных событий — от воспаления до потери структуры и гибкости диска».

Результаты открывают перспективу создания препаратов, активирующих SIRT6, что может стать альтернативой хирургии и инъекциям. Такой подход позволит замедлить старение межпозвоночных дисков, снизить воспаление и продлить здоровье позвоночника.

«Мы не просто раскрыли молекулярную причину старения дисков, — добавил Рисбуд. — Мы нашли точку приложения, которая может изменить качество жизни миллионов людей по всему миру».

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