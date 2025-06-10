«Похудеть и повысить заработок»: россияне рассказали о планах на лето 2025 года

Россияне рассказали о своих личных и профессиональных планах на текущее лето. Так, 29% из них сообщили, что намерены повысить уровень своей зарплаты, а еще 38% опрошенных хотят сбросить лишний вес, передает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Отметим, что в этом году почти 95% респондентов планируют провести отпуск, путешествуя по России – об этом сообщила газета «Известия», цитируя исследование экспертов. Большинство (31%) хотят отправиться на морское побережье. Изучать исторические и культурные достопримечательности страны планируют 29% респондентов.

Что касается в целом планов на все лето, то почти треть респондентов хотят начать больше зарабатывать, еще 27% намерены повысить свои профессиональные навыки, а 24% вообще планируют сменить работу. Столько же опрошенных признались, что хотят этим летом найти подработку.

Отпуск мечты на лето запланировали 21% опрошенных, а еще 15% заявили, что не строят никаких карьерных планов.

Что касается личных целей, то почти половина опрошенных (49%) хотят больше бывать на свежем воздухе, а еще 38% — сбросить лишний вес. Четверть респондентов признались, что хотели бы летом прочитать одну или несколько книг, столько же хотят съездить в новый город или страну. Поездку на море на текущее лето запланировали 22% россиян.

Доделать ремонт в квартире этим летом хотят 18% опрошенных. Еще 14% поделились планами влюбиться до наступления осени.

Исследование сервиса «Работа.ру» подготовлено на основе опроса 3,5 тыс. жителей всех регионов страны.

Напомним, до этого аналитики выяснили, что более половины россиян (86%) поставили перед собой четкие цели на 2025 год. Из них 15% решили уделять больше внимания заботе о себе, 14% — чаще проводить с близкими, а 10% — путешествовать. Уделять больше внимания питанию в 2025 году рассчитывают 46% респондентов. Из них 26% собираются следить за сбалансированностью рациона, 12% — есть больше овощей и фруктов.

Ранее почти половина родителей заявила о планах накопить более 3 млн рублей к 18-летию ребенка.