Почти половина родителей заявила о планах накопить более 3 млн рублей к 18-летию ребенка

Почти половина россиян (41%) стремятся накопить к 18-летию своего ребенка более 3 млн рублей. Такие данные приводятся в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, проведенном среди интернет-пользователей на тему расходов на детей.

Согласно опросу, 28% родителей пока не начали откладывать деньги, но планируют это делать. Еще 18% делают это время от времени, а 16% регулярно откладывают фиксированные суммы. Остальные участники опроса не задумываются о накоплениях.

Исследование показало, что основные ежемесячные расходы на ребенка — еда, одежда, образование и секции — у 43% родителей составляют от 10 до 30 тыс. рублей без учета крупных покупок. До 10 тыс. тратят 27%, а у 17% участников опроса затраты превышают 50 тыс. рублей в месяц. 13% семей придерживаются рамок от 30 до 50 тыс. рублей.

Самой популярной целью накоплений стало образование (48%). При этом 18% копят для помощи в покупке жилья, а еще 15% — для формирования стартового капитала. Также родители готовы поддерживать детей в будущем с крупными тратами, такими как автомобиль, свадьба или аренда жилья после учебы.

Что касается предполагаемых сумм, то большинство (41%) хотели бы накопить для своего ребенка не менее 3 млн рублей, 26% респондентов хотели бы накопить минимум 1 млн рублей, а 17% ограничились бы 500 тыс. Остальные планируют меньшие суммы.

В качестве инструментов сбережений респонденты чаще всего выбирают банковские вклады (48%) и хранение наличных денег дома (38%). Современные решения, такие как инвестиции, страхование или пенсионные программы, используются реже (14%), несмотря на их потенциальную доходность и надежность.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 23 мая 2025 года. В нем приняли участие 106 132 интернет-пользователя.