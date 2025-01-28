Россияне поделились планами на 2025 год

Большая часть россиян поставила перед собой четкие цели на 2025 год

Более половины россиян (86%) поставили перед собой четкие цели на 2025 год. Из них 15% решили уделять больше внимания заботе о себе, 14% — чаще проводить с близкими, а 10% — путешествовать. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-ритейлера «Самокат», которые провели совместное исследование.

Согласно результатам опроса, 6% респондентов планируют больше читать в наступившем году, 5% — начать учиться, 3% — освоить новое хобби, 2% --завести домашнее животное.

Остальные отказались озвучивать свои планы, но сообщили, что они у них есть.

Уделять больше внимания питанию в 2025 году рассчитывают 46% респондентов. Из них 26% собираются следить за сбалансированностью рациона, 12% — есть больше овощей и фруктов, 5% — не пропускать приемы пищи, 3% — отдавать предпочтение для перекуса сухофруктам, орехам, натуральным сладостям и снекам. Остальные считают, что с рационом у них все в порядке.

«Самокат» также проанализировал, как изменились предпочтения горожан в начале этого года, и отметил рост интереса к некоторым полезным продуктам. Например, пользователи сервиса стали чаще заказывать свежие томаты, микс зелени, мытую морковь, овощи в вакуумной упаковке, наборы свежих овощей, листовые салаты, микрозелень и сельдерей. Больше всего (на 80%) вырос спрос на голубику, орехи кешью (30%) и фруктово-овощные снеки (81,7%).

Кроме того, 35% опрошенных признались, что планируют посвящать больше времени физической активности: начать ходить в бассейн (12%), посещать спортзал (11%), бегать (9%), заняться йогой (2%) и освоить ракеточные виды спорта (1%). Уже занимаются спортом 19% респондентов, а 46% не планируют внедрять в жизнь спортивные активности.

Оказалось, что цели на 2024 год ставили 65% опрошенных. Из них 28% отметили, что осуществили часть задуманного, 13% достигли всего, что запланировали, а у остальных это вовсе не получилось.

«Здорово, что участники опроса в 2025 году планируют уделять больше внимания себе: следить за питанием, заниматься спортом, видеться с близкими, изучать новое», — сказала директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера «Самокат» Катерина Нечаева.

Она назвала новогодний праздник отличным моментом, чтобы задуматься о полезных привычках.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 23 января 2025 года, охват составил 59 812 интернет-пользователей.