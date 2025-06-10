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В «Народном фронте» объяснили запрет ставить повсюду глухой забор на участке

Юрист Склянчук напомнил, что глухой забор на участке можно ставить с улицы
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Глухой забор на дачном участке можно ставить только с улицы, а между участками устанавливать глухое ограждение высотой более 1,8 метра не рекомендуется — в некоторых регионах за это даже могут назначить штраф. Об этом РИА Новости рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

«Таких законов и постановлений в силу не вступало, а следовательно, это либо ГОСТ, либо свод правил, которые не носят предписывающего характера. Следовательно, штраф в 30 тысяч — это неправда. Единого стандарта забора не существует, вопрос решается между соседями по обоюдному согласию, поскольку слишком высокий забор может создавать тень, а слишком низкий не обеспечивает приватность», — рассказал Склянчук.

Его коллега, член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, напомнила, что все правила установки ограждений на дачных участках регламентируются сводом правил 53.13330.2019.

Новые правила по установке заборов на дачах были введены с понедельника, 9 июня.

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