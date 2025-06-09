«Садоводы России» отреагировали на введение запрета устанавливать глухие заборы

Глава «Садоводов России»: сообщения о запрете на глухие заборы – это фейк

Россиянам не запрещают устанавливать сплошные заборы между дачными участками, заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Соответствующие сообщения он в беседе с НСН назвал фейком.

«Это фейк. Слушайте, про эти сплошные заборы это уже заход 20-й. Примерно каждый год в разное время вбрасывают эту информацию», — прокомментировал ситуацию эксперт, подчеркнув, что ссылок на конкретные достоверные источники по данной теме нет.

Проблемой является публикация непроверенных фактов, ведь на данный момент нет ни номера закона, ни номера запретительного акта, добавил Туманов.

«Это просто высосано из пальца», — заключил он.

Напомним, до этого РЕН ТВ сообщил со ссылкой на адвоката Вадима Багатурию, что с 9 июня вступили в силу новые правила, ограничивающие возможность установки сплошных заборов между дачными участками. Отмечалось, что отказ дачника от сноса сплошного забора карается штрафом в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее дачникам назвали самые частые причины пожара на участке.