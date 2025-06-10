Молодой медведь ворвался в дом престарелых через окно в поисках еды

Медсестра из США отвлекла медведя, который ворвался в дом престарелых, с помощью рисовых батончиков. Об этом пишет People.

Инцидент произошел во вторник, 3 июня, в Питтсбурге. Посреди ночи в местный дом престарелых забрел дикий медведь, который проник внутрь через окно в поисках еды.

На защиту постояльцев встала медсестра Шарлин Эллиот, которая сначала схватила ходунки и несколько раз ударила медведя, а затем решила выманить его на улицу с помощью первых попавшихся под руку лакомств. Ими оказались рисовые батончики.

В конце концов на место прибыла Комиссия по охоте штата Пенсильвания, членам которой удалось поймать молодого хищника весом около 68 кг в ловушку, а затем вернуть в среду обитания.

Ранее двух медведей встретили дети во время прогулки на Сахалине.