В Тульской области пропал свет из-за непогоды

В Тульской области начались проблемы с электроснабжением из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщается о проблемах со светом в Туле, Новомосковске, а также в Ясногорском, Веневском, Щекинском и Заокском районах Тульской области.

Из-за мощных порывов ветра в Туле и Ясногорске пострадали кровли восьми многоквартирных домов и двух частных домовладений. В девяти районах Тульской области зафиксировано падение деревьев. Ремонт электросетей в Туле планируют завершить днем 10 июня. В связи с чрезвычайной ситуацией число аварийных бригад в регионе увеличили вдвое.

Перед этим сообщалось, что в столице республики Коми Сыктывкаре из-за грозы попадали деревья и затопило улицы. Гроза сопровождается живописными разветвленными молниями, которые видны по всему городу.

Также о ливнях с грозой и градом предупреждали в Московской области.

Ранее летевшие во Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы из-за грозы.