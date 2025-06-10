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В Тульской области пропал свет из-за непогоды

В Тульской области начались проблемы со светом из-за сильного ветра
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Тульской области начались проблемы с электроснабжением из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщается о проблемах со светом в Туле, Новомосковске, а также в Ясногорском, Веневском, Щекинском и Заокском районах Тульской области.

Из-за мощных порывов ветра в Туле и Ясногорске пострадали кровли восьми многоквартирных домов и двух частных домовладений. В девяти районах Тульской области зафиксировано падение деревьев. Ремонт электросетей в Туле планируют завершить днем 10 июня. В связи с чрезвычайной ситуацией число аварийных бригад в регионе увеличили вдвое.

Перед этим сообщалось, что в столице республики Коми Сыктывкаре из-за грозы попадали деревья и затопило улицы. Гроза сопровождается живописными разветвленными молниями, которые видны по всему городу.

Также о ливнях с грозой и градом предупреждали в Московской области.

Ранее летевшие во Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы из-за грозы.

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