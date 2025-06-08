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Летевшие во Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы

Росавация: из-за грозы три летевших во Внуково борта сели на запасных аэродромах
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Из-за грозы в районе столичного аэропорта Внуково командиры трех самолетов решили совершить посадку на запасных аэродромах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

По его словам, сейчас Внуково принимает рейсы по фактической погоде. В приоритете остается безопасность полетов.

До этого стало известно, что в терминале А недалеко от 15 и 16 выходов во Внуково из-за сильного ливня не выдержала гидроизоляция потолка, вода хлынула в зал. Были задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два — в Санкт-Петербург и Нальчик.

В воздушной гавани подтвердили, что из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра была повреждена кровля одного из терминалов. Все службы перешли на усиленный режим работы, чтобы устранить последствия непогоды и минимизировать ее влияние на расписание вылетов.

Ранее Шелепихинская набережная в Москве превратилась в реку.

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