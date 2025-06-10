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В Сыктывкаре запечатлели на камеру апокалиптическую грозу

Сыктывкар №1: в Сыктывкаре затопило улицы во время апокалиптической грозы
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Кадр видео: Telegram-канал «Mash»

В столице республики Коми Сыктывкаре начался потоп на улицах из-за апокалиптической грозы. Об этом пишет Telegram-канал Сыктывкар №1.

По данным канала, на перекрестке улицы Ленина и улицы Колхозной вода затопила улицы. При этом по адресу улица Старовского, 17 оказались подтоплены жилые помещения. У некоторых жителей города на фоне непогоды начала протекать крыша.

Из-за сильного ветра в городе падают деревья, некоторые из них повисают на проводах, что создает угрозу для населения, поскольку оборванные провода могут упасть на намокший асфальт или в лужи, а вода является проводником электричества.

Отмечается, что гроза сопровождается живописными разветвленными молниями, которые видны по всему городу.

До этого в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы ввели режим ЧС. Из-за плохой погоды 7 и 8 июня в некоторых районах отключилось электричество. К утру его уже восстановили, но в ночь на 9 июня из-за грозы и порывистого ветра возникли новые проблемы.

Ранее летевшие во Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы.

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