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В одном из районов Владимирской области ввели режим ЧС

В Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы ввели режим ЧС
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в Telegram-канале, что в Юрьев-Польском районе региона после грозы и усиления ветра введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

По словам Авдеева, из-за плохой погоды 7 и 8 июня в некоторых районах отключилось электричество. К утру его уже восстановили, но в ночь на 9 июня из-за грозы и порывистого ветра возникли новые проблемы. К девяти часам утра 21 бригада энергетиков устранила их. Специалисты надеются полностью восстановить электроснабжение к концу дня.

Губернатор уточнил, что больше всего от стихии пострадал Юрьев-Польский район. Местные власти оперативно приступили к устранению последствий.

«На районном уровне введен режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме», — написал Авдеев, добавив, что информации о пострадавших не поступало.

9 июня в Казачинском районе Красноярского края после утечки нефтепродуктов в результате повреждения теплохода был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По информации управления гражданской обороны и защиты населения региона, протяженность нефтяного пятна ориентировочно составляет примерно 20 км. На устранении последствий аварии задействовано около 100 специалистов центра аварийно-спасательных операций и МЧС.

Ранее штормовой ветер в Москве повалил десятки деревьев и повредил автомобили.

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