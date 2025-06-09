Названа возможная причина гибели детей при пожаре в Башкирии

МЧС: пожар в Башкирии мог начать у выхода и отрезать троим детям путь

Возможной причиной гибели троих детей при пожаре в селе Старобалтачево в Башкирии могло стать то, что возгорание произошло у самого выхода, и поэтому огонь отрезал им путь. Об этом рассказал старший дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы республиканского ГУ МЧС России Булат Хасанов, чье видеообращение выложил Telegram-канал МЧС России.

Сообщается, что в момент пожара дети находились без присмотра — их мать ушла по делам, а отец находится на СВО. Тела троих мальчиков нашли в разных комнатах дома — старший, в возрасте 16 лет, находился в прихожей, останки его девятилетнего брата обнаружили в ванной. Младший, трехлетний ребенок, умер в спальне. Выжил 12-летний мальчик, который в это время катался на велосипеде.

В деревянном здании возник пожар площадью свыше 110 кв. м. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В связи с трагедией спасатели напомнили, что дети должны знать о правильной последовательности действий при пожаре — необходимо покинуть помещение, позвать на помощь взрослых и ни в коем случае не открывать окна и не прятаться в шкафу.

Также взрослых призвали убирать спички и зажигалки в недоступное для детей место, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и установить в доме пожарный извещатель.

Ранее в Москве при пожаре в квартире спасли ребенка.