«Дома без родителей»: четверо детей участника СВО погибли при пожаре, пока отец был в госпитале

Пожар в челябинском поселке Василовка унес жизни четырех детей. Мать оставила их дома и отправилась к мужу — участнику СВО, проходящему лечение в Москве. Как сообщили спасатели, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, а пожарный извещатель не сработал из-за севшей батарейки. С родными погибших работают психологи, губернатор Алексей Текслер пообещал оказать семье помощь.

Что случилось

В ночь с 19 на 20 апреля в поселке Василовка случился пожар. Загорелся большой деревянный дом. На место прибыли спасатели: к тому моменту пламя перекинулось на надворные постройки и крышу соседнего дома.

«В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте происшествия работали 23 человека и шесть единиц техники, ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров. На месте развернули испытательную лабораторию для выяснения причин возгорания, также министерство пообещало организовать работу психолога с родственниками погибших детей.

Позже в МЧС сообщили, что вероятной причиной пожара стало к ороткое замыкание проводки на веранде дома .

«Многодетной семье был выдан пожарный извещатель, но в нем своевременно не сменили батарейку. Позднее обнаружение пожара не оставило детям шанса на спасение», — уточнили в министерстве, призвав проверять безопасность жилья, оставляя детей одних дома.

Присматривать за детьми должны были родственники, сообщило издание «Полит74».

Реакция властей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал случившееся трагедией.

«Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненному мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных», — написал глава региона.

Он направил на место ЧП главу регионального министерства социальных отношений Наталью Лугачеву, представителей областного отделения фонда «Защитники Отечества» и бригаду психологической помощи.

«Семью не бросим, поможем всемерно», — уточнил Текслер.

Администрация Катав-Ивановского района решила выделить пострадавшей семье маневренный фонд и оказать материальную помощь из средств местного бюджета.

«Также решается вопрос об оказании содействия для получения материальной помощи из средств областного бюджета. Материальная помощь будет выделена также из бюджета города Юрюзани, Центр гуманитарной помощи предоставит всю необходимую одежду и вещи пострадавшей семье», — подчеркнули в пресс-службе районной администрации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, специалисты назначили судебные экспертизы. СК даст правовую оценку условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела.