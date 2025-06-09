В Брянской области отражают атаку беспилотников

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов по региону. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.

Также он призвал не снимать и не выкладывать работу систем ПВО.

«Соблюдайте необходимые меры безопасности! Не приближайтесь к опасным и незнакомым предметам!» — добавил губернатор.

До этого Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. В результате атак никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было, на месте осуществляют работу оперативные и экстренные службы.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.