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В Подмосковье коммунальщики создали «дизайнерское» футбольное поле во дворе

SHOT: коммунальщики Балашихи после ремонта труб не восстановили игровую площадку
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Telegram-канал «SHOT»

Коммунальщики создали «дизайнерскую» шестиугольную спортивную площадку в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«После ремонта труб работяги решили не париться и не восстанавливать игровую площадку. У местных пацанов теперь игра в 1,5 ворот», — отмечается в сообщении.

В конце апреля суд в Челябинске обязал коммунальщиков выплатить компенсацию морального вреда 51-летней местной жительнице, которая провалилась в колодец с кипятком, в размере 1 млн рублей.

Инцидент произошел в августе 2024 года. По версии заявительницы, в тот день она возвращалась после работы домой, когда внезапно упала в колодец с горячей водой между домами на улице 250-летия Челябинска. Выбраться из ловушки ей помогли прохожие, пришедшие на крики о помощи. С места ЧП пострадавшую забрала скорая. Она получила ожоги второй и третьей степени, которые потребовали пересадки кожи.

Ранее в Москве коммунальщики нашли большую змею в подвале жилого дома.

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