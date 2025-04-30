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Жительница Урала, упавшая в открытый колодец с кипятком, отсудила 1 млн рублей

В Челябинске упавшей в колодец с кипятком женщине выплатят 1 млн рублей
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СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА/VK

В Челябинске суд обязал коммунальщиков выплатить компенсацию морального вреда 51-летней местной жительнице, которая провалилась в колодец с кипятком. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда города.

Инцидент произошел в августе 2024 года. По версии заявительницы, в тот день она возвращалась после работы домой, когда внезапно упала в колодец с горячей водой между домами на улице 250-летия Челябинска. Выбраться из ловушки ей помогли прохожие, пришедшие на крики о помощи. С места ЧП пострадавшую забрала скорая. Она получила ожоги второй и третьей степени, которые потребовали пересадки кожи.

Площадь ожогов составила 30% поверхности тела, повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

На суде истец отметила, что до сих пор восстанавливается после полученных травм.

Рассмотрев иск к МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», суд встал на сторону заявительницы и постановил удовлетворить ее требования в полном объеме. Городская служба должна оплатить женщине лечение в размере 8,9 тысячи рублей, а также компенсировать моральный вред, который потерпевшая оценила в 1 млн рублей.

Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что жительница Приморья упала в колодец и провела там 16 часов со сломанной ногой.

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