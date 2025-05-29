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В Москве коммунальщики нашли большую змею в подвале жилого дома

На юго-востоке Москвы коммунальщики нашли большую змею в подвале жилого дома
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Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Москве сотрудники управляющей компании одного из домов на улице Люблинской обнаружили большую змею и вызвали спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Полосатая змея длиной около 1,5 метра устроилась под трубопроводом инженерной системы и уползать не торопилась.

«При помощи специального инструмента змею аккуратно достали из ее укрытия и поместили в самый комфортабельный пластиковый контейнер. По словам старшего дежурного смены пожарно-спасательного отряда № 215, змейка совершенно не сопротивлялась. Чешуйчатая охотно согласилась сменить свою локацию и вообще была максимально дружелюбно настроена к людям», — поделились в пресс-службе организации.

Рептилию отвезли в пожарную часть, откуда ее должны забрать специалисты Департамента природопользования.

В ведомстве напомнили, что змеи плохо переносят сильную жару и прячутся в прохладных помещениях, и призвали владельцев подобных питомцев обеспечить в террариумах соответствующие условия.

Ранее в Москве в квартире нашли метровую змею.

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