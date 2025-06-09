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В Омской области отменили выплаты беременным студенткам колледжей

В Омской области отказались от выплат беременным студенткам колледжей и техникумов
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Омской области скорректировали условия социальной выплаты для студентов при рождении ребенка. Документ, подписанный губернатором региона Виталием Хоценко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей теперь сохраняется только для студентов вузов. Учащихся колледжей и техникумов исключили из программы поддержки. При этом в изначальной версии выплата была доступна студентам как высших, так и средних специальных учебных заведений.

Получить 100 тысяч при рождении ребенка сможет один из родителей.

В мае сообщалось, что в Алтайском крае ввели единовременную выплату в 100 тысяч рублей для беременных школьниц и студенток. В министерстве уточнили, что для получения выплаты достаточно 12 недель учета по беременности в медицинской организации на территории Алтайского края.

Ранее в СПЧ раскритиковали идею выплат беременным школьницам.

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