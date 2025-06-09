ВСУ обстреляли жилые дома в одном из городов ЛНР

Колягин: семь жилых домов в Горском повреждены в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Горское в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего были повреждены семь жилых домов. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«Несколько часов назад обстрелу подверглась территория города Горское. Повреждения различной степени получили сразу семь домов частного сектора», — написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, один из домов полностью разрушен, еще один поврежден частично, а у остальных повреждены остекление и кровля.

6 июня станция шиномонтажа в Лисичанске в ЛНР подверглась атаке украинского беспилотника, который на объект взрывоопасный предмет. 44-летнего сотрудника шиномонтажного сервиса доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы.

3 июня украинский дрон сбросил боеприпасы прямо на людей, которые стояли около магазина в городе Сватово в ЛНР. Тогда пострадали два человека. Еще один мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на легковую машину на трассе Старобельск — Сватово.

Ранее в ЛНР мужчина попал в реанимацию после атаки украинского дрона.