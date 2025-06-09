На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о спасении застрявших на аттракционе в парке «Остров мечты»

РИА: застрявшие на аттракционе в парке «Остров мечты» в Москве были спасены
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Посетителей парка «Остров мечты», ранее застрявших на одном из аттракционов, спасли. Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе парка.

«Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе парка подтвердили, что во время работы аттракциона «Воздушный поезд» произошла техническая остановка.

В понедельник, 9 июня, в парке развлечений «Остров мечты» люди застряли на аттракционе «Воздушный поезд» на высоте около 10 метров. По данным журналистов, спуститься на землю не могли 17 человек, в числе которых пятеро детей.

4 июня амерканец из Флориды потребовал $50 тыс. (почти 3 млн рублей) после того, как застрял в воздухе на час из-за поломки аттракциона в парке развлечений. Аттракцион остановился в воздухе, и мужчина провел в таком положении более часа, пока тележка не вернулась в вертикальное положение. В результате инцидента Коузи получил травмы, которые привели к инвалидности.

Ранее в Ростове на колесе обозрения забыли мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами