Стало известно о спасении застрявших на аттракционе в парке «Остров мечты»

РИА: застрявшие на аттракционе в парке «Остров мечты» в Москве были спасены

Посетителей парка «Остров мечты», ранее застрявших на одном из аттракционов, спасли. Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе парка.

«Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе парка подтвердили, что во время работы аттракциона «Воздушный поезд» произошла техническая остановка.

В понедельник, 9 июня, в парке развлечений «Остров мечты» люди застряли на аттракционе «Воздушный поезд» на высоте около 10 метров. По данным журналистов, спуститься на землю не могли 17 человек, в числе которых пятеро детей.

4 июня амерканец из Флориды потребовал $50 тыс. (почти 3 млн рублей) после того, как застрял в воздухе на час из-за поломки аттракциона в парке развлечений. Аттракцион остановился в воздухе, и мужчина провел в таком положении более часа, пока тележка не вернулась в вертикальное положение. В результате инцидента Коузи получил травмы, которые привели к инвалидности.

Ранее в Ростове на колесе обозрения забыли мужчину.