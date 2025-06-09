В Москве люди застряли на высоте 10 м в парке развлечений «Остров мечты»

В московском парке «Остров мечты» люди застряли на высоте около 10 метров

В Москве в парке развлечений «Остров мечты» люди застряли на аттракционе «Воздушный поезд» на высоте около 10 метров. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По данным журналистов, спуститься на землю не могут 17 человек, в числе которых пятеро детей. Администрация парка ставит вышку у головного вагона, чтобы дать электричество для движения поезда.

В мае в Ростове мужчина застрял на колесе обозрения ночью, потому что про него забыли. Инцидент произошел в парке аттракционов на Театральной площади. Молодой человек катался на колесе обозрения, на большой высоте аттракцион неожиданно остановился.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске люди провисели вниз головой четверть часа из-за заклинившего аттракциона. Как рассказали посетители, механизм, качавшийся из стороны в сторону, застыл в тот момент, когда люди находились на высоте.

В апреле в Германии мужчина сорвался с колеса обозрения. 49-летний немец прибыл на весеннюю ярмарку в Бремене, но во время разборки колеса обозрения упал с аттракциона и пролетел около 40 м. Пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не смогли.

Ранее мужчина застрял на аттракционе на час из-за поломки и стал инвалидом.