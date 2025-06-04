Мужчина застрял на аттракционе на час из-за поломки и стал инвалидом

Американец час провисел вниз головой на аттракционе и потребовал $50 тысяч

Амерканец потребовал $50 тыс. (почти 3 млн рублей) после того, как застрял в воздухе на час из-за поломки аттракциона в парке развлечений, сообщает Independent.

В июле 2023 года Кейси Коузи из Флориды застрял на аттракционе «Гарри Поттер и Запретное путешествие» в парке Universal Orlando Resort из-за его поломки. Аттракцион остановился в воздухе, и мужчина провел в таком положении более часа, пока тележка не вернулась в вертикальное положение. В результате инцидента Коузи получил травмы, которые привели к инвалидности.

В мае этого года Коузи подал иск к Universal Orlando Resort с требованием компенсации в $50 тыс. Он обвинил парк в халатности и несоблюдении обязанностей по обеспечению безопасности. По словам адвоката Коузи, компания знала о проблемах с аттракционом, но не предприняла необходимых мер для их устранения. Universal якобы не ремонтировала аттракцион из-за финансовой выгоды, не обучила персонал правильно реагировать на поломки и не обеспечила безопасную эвакуацию посетителей при сбоях. Ответчик не стал комментировать поданный пострадавшим клиентом иск.

Ранее мужчина потерял зуб из-за сломавшейся во время еды палочки и потребовал компенсацию.