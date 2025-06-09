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Жители Курской области пострадали от ударов украинских беспилотников

Хинштейн: дроны ВСУ атаковали автомобиль и мопед, пострадали два человека
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Reuters

Украинские беспилотники атаковали гражданский транспорт в Беловском и Глушковском районах Курской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Белице под удар вражеского дрона попал автомобиль. 39-летний мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения обеих ног, а также открытый перелом пальца на ноге.

В селе Самарка Глушковского района украинский беспилотник атаковал 52-летнего мужчину, который ехал на мопеде. Он также получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног.

Медики оказали потерпевшим первую помощь. В ближайшее время раненых доставят в Курскую областную больницу. Хинштейн пожелал им скорейшего выздоровления и напомнил курянам, что на приграничных территориях региона все еще небезопасно. Глава области призвал жителей воздержаться от поездок в приграничье.

Сегодня Хинштейн сообщил, что в результате ракетного удара по селу Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области был поврежден культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина. У здания повреждены крыша, фасад и окна. Возник пожар, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате атаки не удалось спасти 64-летнего мужчину. Еще пятеро получили ранения.

Ранее военкор заявил о боях в районе села Теткино в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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