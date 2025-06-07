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Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина

Бывший главный режиссер Цирка Никулина Дружинина умерла в 51 год
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Московский цирк Никулина

Бывший главный режиссер московского Цирка Никулина Оксана Дружинина скончалась на 52-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Дирекция и коллектив выразили соболезнования ее близким и цирковому сообществу.

В 2014 году Дружинина стала лауреатом Премии города Москвы в области литературы и искусства в номинации «Цирковое и эстрадное искусство». В Цирке Никулина она поставила программы «Вместе со временем», «Браво!», «Магия цирка» и многие другие. Как писала «Газета.Ru», режиссер старалась отрешиться от старой манеры проведения цирковых представлений. Она оснащала номера современными бытовыми аксессуарами, реформировала музыку и не боялась экспериментировать с костюмами. Кроме того, женщина в качестве режиссера работала над телепрограммой «Цирк со звездами».

Ранее умер темнокожий малыш из «Цирка» с Любовью Орловой.

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