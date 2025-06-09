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В Париже умерла последняя внучка Станиславского

Последняя внучка Станиславского Алексеева-Мардухаева умерла в Париже
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Сергей Карпов/ТАСС

Последняя внучка режиссера Константина Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева скончалась в Париже. Об этом сообщили на сайте музея МХАТа.

Причина смерти неизвестна. Алексеевой-Мардухаевой было 92 года.

В музее назвали Алексееву-Мардухаеву последней из представителей плеяды русских интеллигентов. Они заявили, что женщина была честной и порядочной.

«Монахиня в миру, она всегда была хранительницей памяти своего деда – великого русского режиссера и актера, основателя прославленного театра России — Московского Художественного театра», — заявили представители музея.

Как отметили в музее, Алексеева-Мардухаева сделала многое для пропаганды наследия Станиславского в Европе.

«Удивительно похожая внешне на К.С. Станиславского, она была и внутренне похожа на него: скромная, строгая, углубленная в свой мир. С ней было интересно: могла часами говорить о великом режиссере, изучив и его школу, и историю Московского Художественного театра», — отметили в музее.

Ранее названа причина смерти сооснователя «Аквариума».

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