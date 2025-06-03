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Общество
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В российском регионе 14 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Красноярском крае 14 поселений остались без электричества из-за шторма

В Красноярском крае жители 14 населенных пунктов остались без света из-за шторма. Получили повреждения 20 домов, сообщает региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о Енисейском районе. Там развернули пункты временного размещения.

«‎Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности на территории района введен режим «Повышенная готовность», — сказано в сообщении.

Специалисты уже восстанавливают энергоснабжение, прокуратура контролирует устранение последствий ЧП.

В конце мая этого года жители города Королева в Московской области остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением и мобильным интернетом. Местные жители предполагали, что отключения могли произойти из-за аварии на подстанции. Позднее администрация Королева в своем Telegram-канале сообщила, что отключения произошли в ряде районов города в связи с аварией на электросетях.

Ранее в Херсонской области без света из-за атак ВСУ остались более 220 тысяч жителей.

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