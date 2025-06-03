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Общество
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В США глава агентства по ЧС попал в скандал из-за «шутки» об ураганах

Глава агентства по ЧС в США Ричардсон заявил, что не знал о сезоне ураганов
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NASA

Глава федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США Дэвид Ричардсон заявил, что не знал, что в стране наступил сезон ураганов. Как пишет агентство Reuters, его слова вызвали озадаченность даже у сотрудников FEMA.

«Глава ведомства <...> во время совещания заявил, что не знал, что у его страны есть сезон ураганов», — говорится в сообщении агентства.

Управляющее FEMA министерство внутренней безопасности США впоследствии заверило общественность, что Ричардсон якобы просто шутил. Впрочем, его слова уже дошли до сената, и лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер задался вопросом, почему главу FEMA не уволили.

Сезон ураганов в Штатах проходит с июня до ноября. Синоптики ожидают до 10 ураганов в 2025 году.

В начале мая газета USA Today сообщала, что в федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям хотят сократить почти 30% постоянных штатных сотрудников.

По информации издания, по меньшей мере 2 тысячи из числа примерно 6100 постоянных штатных сотрудников уволились или планируют уволиться в рамках волн сокращений и добровольных отставок, инициированных департаментом государственной эффективности.

Ранее сообщалось, что в США уволятся более тысячи сотрудников управления гражданской авиации.

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