Офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Халамай призвал «морально уничтожить и наказать физически» украинцев за оказание сопротивления сотрудникам ТЦК территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине во время силовой мобилизации. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны», — заявил Халамай.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Часто действия сотрудников ТЦК приводят к конфликту с гражданскими.

Например, в Хмельницкой области случился массовый конфликт граждан с сотрудниками территориального центра комплектования. Инцидент произошел в городе Каменце-Подольском. Он начался после того, как сотрудники ТЦК силой усадили мужчину в машину. В результате прохожие окружили автомобиль и порезали ему шины. Участниками конфликта стали около сотни человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые окружили автомобиль ТЦК для защиты.

Ранее украинский военный открыл огонь в центре Харькова.