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На Украине ликвидировали канал переправки дезертиров за рубеж

Полиция Украины сообщила о ликвидации канала переправки дезертиров за границу
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npu.gov.ua

Полиция Украины пресекла канал, по которому дезертиры покидали страну, уклоняясь от мобилизации. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Национальной полиции страны.

«Раскрыта организованная межрегиональная преступная группа, помогавшая военнослужащим самовольно покидать воинские части, учебные центры, госпитали и в дальнейшем незаконно пересекать государственную границу», — сообщили в ведомстве.

В разгроме нелегальной организации из девяти человек участвовали свыше 300 украинских силовиков. Ее представителей задерживали в шести регионах страны. По данным полиции Украины, задержанные активно искали желающих покинуть страну среди военнослужащих и обеспечивали их бегство за плату в размере до $21 тыс. Сколько человек им удалось «освободить» от военной службы таким образом, не уточняется. Теперь фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.

До этого на Украине разоблачили группу, незаконно переправившую за границу более 100 уклонистов и заработавшую на этом свыше миллиона долларов.

Ранее на Украине задержали за помощь уклонистам закарпатского депутата.

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