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В Выборгском районе Петербурга отключилось электричество

Mash: около 500 домов в Выборгском районе Петербурга остались без света
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Anna Voitenko/Reuters

В Выборгском районе Санкт-Петербурга около 500 домов остались без света. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Местные жители в чатах обсуждают, что перед этим был слышен громкий хлопок, а затем наступила темнота. Кто-то из жильцов застрял в лифте.

В «Россети Ленэнерго» заявили, что отключение произошло из-за технологического нарушения оборудования. Позднее электроснабжение было восстановлено.

Также 9 июня губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Юрьев-Польском районе региона после грозы и усиления ветра введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Из-за плохой погоды 7 и 8 июня в некоторых районах отключилось электричество. К утру его уже восстановили.

При этом в ночь на 9 июня из-за грозы и порывистого ветра возникли новые проблемы. К девяти часам утра 21 бригада энергетиков устранила их. Специалисты надеются полностью восстановить электроснабжение к концу дня.

Ранее штормовой ветер в Москве повалил десятки деревьев и повредил автомобили.

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