Кенгуру по имени Сидней сбежал в Ростовской области

Из парка птиц «Малинки» в Ростовской области сбежал кенгуру по имени Сидней, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе учреждения. Там посоветовали людям не приближаться к животному в случае встречи, но всем волонтерам, которые помогут в поисках, парк подарит бесплатные билеты.

«Из парка сбежал серый кенгуру. Обращаем ваше внимание, что мы не рекомендуем приближаться к кенгуру и пытаться поймать его самостоятельно, так как не можем гарантировать, как животное себя поведет. Ваше здоровье и безопасность, а также благополучие животного для нас в приоритете. В парке организована поисково-спасательная операция с привлечением специалистов, ветеринарных врачей и зоологов, которые помогут в иммобилизации животного. Парк формирует команду волонтеров для безопасного возвращения кенгуру в «Малинки»! Всем откликнувшимся в качестве благодарности «Малинки» подарят бесплатные билеты», — сказали там.

В пресс-службе со ссылкой на главного ветеринарного врача парка Александра Лашко уточнили, что любой контакт с человеком может спугнуть животное.

«Характер наших животных покладистый, они знают людей. Но важно помнить, что это дикое животное, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, так как вы можете спугнуть его», — отметил врач.

До этого в соцсетях появилось видео сбежавшего кенгуру, снятое неподалеку от хутора Аюта. На нем видно, как животное убегает от рыбака, который пытается подозвать его к себе.

Ранее зоопарк в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за побега волчицы.