В США кенгуру из Австралии избил сотрудника зоопарка

В Соединенных Штатах сотрудника зоопарка, предположительно, избил австралийский кенгуру, мужчину спасти не удалось. Об этом пишет портал News13.

По данным журналистов, инцидент произошел в одном из зоопарков Южной Каролине. 52-летний Эрик Слейт работал с верблюдами, ослами и другими животными, в том числе с четырехлетним австралийским кенгуру по кличке Джек.

«Эрик любил Джека. Они с Джеком были действительно хорошими друзьями. Они много играли», — рассказал журналистам брат Эрика Роберт.

По предварительным данным, в один из дней Слейт зашел в загон к кенгуру, и тот, предположительно, мог напасть на него. Уточняется, что до этого животное не проявляло агрессии к людям.

В начале мая сообщалось, что в американском штате Алабама кенгуру по кличке Шейла сбежала от хозяина и перекрыла трассу. По словам журналистов, Шейла парализовала движение по участку межштатной автомагистрали в Алабаме. Кенгуру заметили прыгающим вдоль обочины межштатной автомагистрали 85 в округе Мейкон, между Монтгомери и Оберном. Владельцу и правоохранителям пришлось сделать Шейле седацию (ввести в сон), чтобы вернуть ее домой. Хозяин кенгуру Патрик Старр рассказал Associated Press, что сейчас с Шейлой все в порядке: она не ранена, ест и пьет.

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