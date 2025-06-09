Наталья Поклонская предстала в новом образе с необычной прической

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская внезапно решила сменить имидж и опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с новой прической.

На кадре можно увидеть улыбающуюся Поклонскую с афрокосичками.

Пост, в котором размещено фото, посвящен дню рождения музыканта Элизбара, которого экс-прокурор назвала своим любимым исполнителем.

Тремя днями ранее Поклонская сфотографировалась в платье-вышиванке. Она посвятила пост Александру Пушкину, сопроводив его эпиграммой, написанной поэтом.

Помимо прочего, экс-прокурор Крыма увлекается языческими практиками. Так, 31 октября Поклонская поздравила граждан с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, она призвала к переменам в жизни.

А в апреле Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн.

Ранее Поклонская опубликовала мем «няш-мяш» и вспомнила о Крымской весне.