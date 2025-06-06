На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наталья Поклонская выложила фото в вышиванке

Бывший прокурор Крыма Поклонская опубликовала фото в вышиванке
close
Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале фото в вышиванке.

На фото экс-прокурор в платье-вышиванке сидит на траве. Поклонская посвятила пост Александру Пушкину, сопроводив его эпиграммой, написанной поэтом.

«Великий поэт, истинно владеющий словом — Александр Сергеевич Пушкин! На его творчестве выросли поколения славянских и других народов мира. Воплощенная в его слове мифологема нашей культуры, традиций и характера заложена в его произведениях», — написала Поклонская.

6 июня в России отмечают День русского языка. Пушкин считается основоположником литературного русского языка.

В конце апреля Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн, который знаменует начало лета и отмечается 1 мая.

Позднее экс-прокурор Крыма заявила в интервью «Студии Аврора», что лидер ЛДПР Владимир Жириновский хотел видеть ее в составе своей партии.

Ранее Поклонская опубликовала мем «няш-мяш» и вспомнила о Крымской весне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами