Наталья Поклонская выложила фото в вышиванке

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале фото в вышиванке.

На фото экс-прокурор в платье-вышиванке сидит на траве. Поклонская посвятила пост Александру Пушкину, сопроводив его эпиграммой, написанной поэтом.

«Великий поэт, истинно владеющий словом — Александр Сергеевич Пушкин! На его творчестве выросли поколения славянских и других народов мира. Воплощенная в его слове мифологема нашей культуры, традиций и характера заложена в его произведениях», — написала Поклонская.

6 июня в России отмечают День русского языка. Пушкин считается основоположником литературного русского языка.

В конце апреля Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн, который знаменует начало лета и отмечается 1 мая.

Позднее экс-прокурор Крыма заявила в интервью «Студии Аврора», что лидер ЛДПР Владимир Жириновский хотел видеть ее в составе своей партии.

Ранее Поклонская опубликовала мем «няш-мяш» и вспомнила о Крымской весне.