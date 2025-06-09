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Подростки сломали нос и челюсть участнику СВО и избили его жену в Алтайском крае

СК РФ: в Алтайском крае подростки избили участника СВО и его супругу
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Global Look Press

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника специальной военной операции (СВО) и его жены. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

По данным СК, двое подростков напали на участника СВО и его супругу в городе Горняке в Алтайском крае. Как сообщил сам пострадавший Александр В. в беседе с ИА «Банкфакс», незнакомцы неславянской внешности напали без всякой причины. От ударов военный потерял сознание на несколько минут. Вступившаяся за него жена также была избита.

В результате у Александра диагностировали перелом челюсти и носа, у его жены — перелом носа. Супруги написали заявление в полицию, однако до настоящего времени, как утверждают пострадавшие, каких-либо следственных действий не проводилось.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулигантство» и дать оценку бездействию органов профилактики. По факту случившегося СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку.

До этого в Белгороде неизвестные избили участника СВО у магазина. Это произошло во время отпуска мужчины.

Он рассказал, что на него напала группа незнакомцев. После случившегося военный написал заявление в полицию, однако расследование, по его мнению, движется слишком медленно, и хулиганы остаются безнаказанными. Мужчина выразил опасения, что кто-то еще может пострадать.

Ранее армяне отбили участника СВО в драке под Москвой.

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