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Участника СВО избили в Белгороде

В Белгороде группа неизвестных избила приехавшего на отдых участника СВО

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Владимир Оденцов/Синодик/VK

В Белгороде неизвестные избили участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сам потерпевший, по имени Владимир, рассказал в группе «Синодик» в соцсети «ВКонтакте».

По словам мужчины, он служит в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, а в Белгород, свой родной город, приехал на время отпуска. Он рассказал, что вечером 21 мая группа людей жестко избила его возле магазина «Магнит» на улице Лермонтова.

Владимир написал заявление в полицию, но, по его мнению, расследование движется слишком медленно, и хулиганы могут долго оставаться безнаказанными. Военнослужащий заявил, что не хочет, чтобы случившееся с ним произошло с кем-либо еще, поэтому просит всех, кто владеет какой-нибудь информацией об инциденте, с ним связаться.

21 мая сообщалось о происшествии в Калужской области, где участника СВО избили толпой, после того, как он подрезал автомобиль односельчанина. Ему пригрозили связями с «влиятельным депутатом местного сельского поселения Романом Викторовичем», и в тот же вечер произошел инцидент с избиением.

Ранее в Подмосковье мигрантка захватила квартиру участника СВО и поселила там других иностранцев.

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