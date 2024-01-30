Армяне отбили участника СВО в драке под Москвой

Избиение участника СВО в подмосковном Чехове предотвратили двое граждан Армении, мужчины отбили бойца от нападавших. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел в Чехове 14 января, мужчина находился в кафе и вышел с другом на улицу, где рассказал истории из жизни на фронте. Это услышали иностранцы, которые начали толкать россиянина и пытались ударить по раненой ноге.

Бойца от нападения земляков спасли два других армянина. Один из них рассказал, что в тот день для него не было разницы армянин или русский, виноват тот, кто пытался избить толпой.

«Драка вспыхнула мгновенно, секунд за 40. Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьезная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что «он из ФСБ». За русского парня заступились только мы, хотя мы сами армяне», — рассказал директор кафе «Вояж» возле которого произошла драка.

Нападавших выгнали из кафе, обстоятельства произошедшего устанавливает региональный СК, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, участников конфликта ищут.

Ранее москвич поспорил с соседом-пенсионером в общедомовом чате и избил его при личной встрече.