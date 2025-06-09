«Виноваты родители»: психолог объяснила, откуда в России берутся зацеперы

Зацепинг – это крайне опасное увлечение подростков, которые стремятся развлечь ся и при этом остаются обделенными вниманием со стороны родителей. Иногда такое хобби может быть признаком развивающихся проблем с психикой, которые игнорируются семьей, рассказала НСН детский психолог Варвара Кокурина.

Отметим, зацепинг — это проезд по железной дороге на крыше или подножке поезда. Как уточняет газета «Известия», со временем этот вид передвижения перерос в массовое увлечение и отдельную субкультуру. Причём популярность стали набирать поездки не только на железной дороге, но и на троллейбусах, трамваях и поездах метро. На этом фоне зацеперы часто становятся жертвами несчастных случаев с ударами электрическим током током при касании с контактной сетью, токоприемником или тормозным резистором. Также часто поезд вдоль путей встречается с мостами, тоннелями и прочими конструкциями, которые сносят любой объект на поезде.

Подростки же обычно не чувствуют этой опасности – им хочется проверить себя. Причем сегодня они часто не умеют себя развлекать, в отличие от старшего поколения, которое не имело гаджетов, отметила психолог.

«Зацепинг – увлечение брошенных детей, — подчеркнула она. — Вместе с тем перенасыщенность дает желание попробовать что-то очень крутое. Кроме того, часто в подростковом возрасте идет дебют какого-либо психиатрического заболевания, и зацепинг может быть одним из его проявлений».

Чтобы предотвратить увлечение ребенка таким опасным занятием, родителям следует уделять подросткам достаточно внимания, знать, чем он занимается и с кем дружит, считает Кокурина. Она назвала странной склонность россиян уделять внимание детям и оставлять подростков самим себе. По ее мнению, важно, чтобы ребенок всегда был при деле – будь это спорт или работа по дому.

«Хорошо бы, чтобы его друзья были вхожи в дом, чтобы их знали в лицо, чтобы в доме им было безопаснее, чем на крыше электрички. Кроме того, ребенок должен знать, что его любят, что бы он ни натворил. Это очень важно», – заключила специалист.

Напомним, в мае сообщалось, что в Красноярском крае двое молодых людей забрались на крышу электрички и получили удар током – одного из них доставили в больницу, второго спасти не удалось. Аналогичный случай произошел в регионе в апреле.

Ранее зацепер проехал на поезде более 100 км и сам позвонил в полицию с просьбой о помощи.